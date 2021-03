De macht is aan de boeren bij Ajax; wat zal Sjakie Swart daarvan vinden?

Deze thee-onderne­mers lieten investeer­ders Dragons’ Den tegen elkaar opbieden

12 maart Wanneer investeerders van Dragons’ Den tegen elkaar opbieden om een bedrijfsaandeel van jou te bemachtigen, zit je als deelnemer op rozen. In de tweede aflevering op NPO 1 was zojuist te zien dat Johan Jansen (36) en Dionne Oomen (30) met LocalTea in die positie zaten. Het duo kweekt en verwerkt hun eigen thee, maar wil nu internationaal furore maken en serieus inzetten op sales.