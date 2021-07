De mooiste foto's van de ongelooflijke voetbalcarrière van Arjen Robben

FC Groningen, 2000-2002 (52 wedstrijden - 12 goals)

Op 3 december 2000 maakte Arjen Robben zijn debuut in het betaald voetbal namens FC Groningen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. In 52 wedstrijden tijd speelde hij zich in de kijker bij de top van Nederland, waarna hij koos voor PSV. De Eindhovenaren maakten ruim vier miljoen euro over naar Groningen.

Volledig scherm Arjen Robben in zijn eerste periode bij FC Groningen. © Pim Ras Fotografie

PSV 2002 - 2004 (75 wedstrijden - 21 goals)

Bij PSV pakte Robben zijn eerste prijzen in zijn carrière. In zijn eerste seizoen werd Robben direct kampioen met PSV. Na Mateja Kezman (35 goals) was Robben de PSV’er met de meeste goals (12). Hij werd in dat seizoen ook verkozen tot Talent van het Jaar. Het seizoen daarna werd ook de Johan Cruijff Schaal gewonnen. Het PSV-avontuur van Robben bleef door zijn goede spel beperkt tot slechts twee seizoenen. Chelsea stond namelijk op de Eindhovense stoep met achttien miljoen euro ondanks het feit dat Robben aan het einde van het seizoen twee keer geblesseerd raakte aan zijn hamstring.

Volledig scherm Arjen Robben in duel met Feyenoord. © Pim Ras

Volledig scherm Arjen Robben scoort tegen Ajax. © GPD

Volledig scherm Arjen Robben loopt een hamstringblessure op tegen FC Groningen. © ANP

Chelsea 2004 - 2007 (106 wedstrijden - 19 goals)

Vanwege de bij PSV opgelopen blessure duurde het even voordat Robben zijn Premier League-debuut maakte voor Chelsea. Op 23 oktober was het zover in de thuiswedstrijd tegen Blackburn Rovers. Op 6 november, twee weken later, scoorde Robben voor het eerst tegen Everton. Het was zijn eerste van in totaal negentien goals voor The Blues, waarmee Robben twee keer kampioen werd.

Volledig scherm Arjen Robben scoort tegen Charlton. © AFP Volledig scherm Arjen Robben maakt zijn eerste goal voor Chelsea tegen Everton. © REUTERS

Volledig scherm José Mourinho en Arjen Robben vieren een zege op Manchester United. © AFP

Volledig scherm Arjen Robben. © REUTERS

Real Madrid 2007 - 2009 (65 wedstrijden - 13 goals)

Real Madrid maakte in de zomer van 2007 liefst 35 miljoen euro over naar Stamford Bridge voor de diensten van Arjen Robben. En net als bij PSV en Chelsea werd Robben ook in zijn eerste seizoen in Madrid direct kampioen met een selectie waarin ook Royston Drenthe, Wesley Sneijder en Ruud van Nistelrooy zich bevonden.

Volledig scherm Arjen Robben wordt gepresenteerd bij Real Madrid. © AFP

Volledig scherm Arjen Robben bij Real Madrid met naast hem onder anderen Rafael van der Vaart en Royston Drenthe. © AFP

Volledig scherm Arjen Robben en Wesley Sneijder. © AFP

Bayern München 2009 - 2019 (309 wedstrijden - 144 goals)

Veruit de succesvolste periode van Arjen Robben kwam toch wel bij Bayern München. In tien jaar tijd propte de Nederlandse aanvaller prijs na prijs in zijn prijzenkast. Bij zijn afscheid in 2009 stond de teller op acht landstitels, vijf DFB Pokals, vier Duitse supercups, één Europese supercup, één wereldbeker en één Champions League. In het seizoen 2009/2010 werd Robben bovendien verkozen tot speler van het seizoen bij zowel Bayern als in de Bundesliga. Kroon op zijn Bayern-periode was zijn winnende goal in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund in 2013. Een prachtige revanche op de Champions League-finale van een jaar eerder. Toen miste Robben in de verlenging nog een penalty, waarna niet Bayern maar Chelsea de Cup met de Grote Oren pakte.

Volledig scherm Arjen Robben slaat zich voor het gezicht na het missen van de penalty tegen Chelsea in de Champions League-finale. © Pim Ras Fotografie Volledig scherm Arjen Robben mist de penalty in de Champions League-finale tegen Chelsea. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Een jaar later is het tegen Borussia Dortmund wel feest voor Arjen Robben. Hij maakt de winnende goal in de Champions League-finale. © ANP

Volledig scherm Arjen Robben viert de Champions League-zege. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Feest op Wembley voor Arjen Robben. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Arjen Robben kust de Cup met de Grote Oren. © REUTERS

Volledig scherm Acht kampioenschappen betekende ook veel bier voor Arjen Robben bij Bayern München. © AFP

Volledig scherm Nog meer bier. © AFP

Volledig scherm Arjen Robben zoals we hem helaas ook vaak zagen: geblesseerd. Het leverde hem de bijnaam 'Man van Glas' op. © AFP

Volledig scherm Arjen Robben viert de winst van de DFB Pokal. © REUTERS

Volledig scherm Toch nam Arjen Robben gewoon weer afscheid met een landstitel bij Bayern. © Getty Images

FC Groningen (7 wedstrijden - 0 goals)

Na een seizoen gestopt te zijn, verleidt FC Groningen Robben tot een terugkeer bij de club waar het allemaal begon. Hij maakt nota bene tegen PSV zijn rentree, maar na een halfuur gaat het mis. De ‘Man van Glas’ gaat naar de grond. Een maand later keert hij tegen FC Utrecht weer terug, maar daarna begint Robben weer met een maandenlange revalidatie die hij achteraf zou benoemen als de moeilijkste ooit. In de slotfase van het seizoen speelt Robben nog een aantal keren mee en dat laat hem toch weer twijfelen: plakt hij er nog een seizoen aan vast? Het antwoord kwam vandaag: nee, Robben stopt ermee.

Volledig scherm Arjen Robben raakt geblesseerd tegen PSV. © Pim Ras Fotogtrafie

Volledig scherm Arjen Robben stormt teleurgesteld naar binnen. © Pim Ras Fotogtrafie

Volledig scherm Arjen Robben in tranen na zijn twee assists tegen FC Emmen. © Pro Shots / Erik Pasman

Volledig scherm Arjen Robben in zijn laatste wedstrijd tegen FC Utrecht. © ANP

Oranje (96 wedstrijden - 37 goals)

En natuurlijk was Arjen Robben ook jarenlang een vaste kracht bij Oranje. Op 30 april 2003 debuteerde hij onder bondscoach Dick Advocaat tegen Portugal. Op het EK 2004 blinkt hij uit en iedereen valt dan ook over Advocaat heen als hij Robben er tegen Tsjechië uithaalt voor Paul Bosvelt. Robben revancheert zich door in de kwartfinale de beslissende strafschop te benutten in de penaltyserie tegen Zweden. Het ultieme hoogtepunt wordt het WK 2010. In Zuid-Afrika stomen Robben en consorten door naar de finale tegen Spanje. Alleen de teen van Iker Casillas staat een heldrenrol van Robben in de weg.

Volledig scherm Arjen Robben verlaat teleurgesteld het veld tegen Tsjechië. © Pro Shots

Volledig scherm Arjen Robben is de held door de beslissende penalty te benutten tegen Zweden op het EK 2004. © Pim Ras

Volledig scherm Arjen Robben verzuimt te scoren in de WK-finale tegen Spanje. © EPA

Volledig scherm Vier jaar later tegen Spanje passeert Arjen Robben Iker Casillas wél. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Arjen Robben neemt afscheid van Oranje nadat het Nederlands elftal het WK 2018 misloopt. © Pim Ras Fotografie