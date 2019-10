De mooiste potjes in de eerste ronde van de KNVB-beker

De kans dat een amateurploeg een grootmacht als Ajax of PSV tegenkomt, is er dit seizoen niet groter op geworden. Als onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt in de veranderagenda, stromen clubs die Europees actief zijn pas in de tweede ronde in. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ komen dus nog niet in actie, maar er blijven genoeg leuke affiches over.

Derby’s

Volledig scherm Philippe Rommens neemt het met TOP Oss in de stadsderby op tegen Oss ‘20. © BSR Agency De tijd dat de Noord-Hollandse streekderby tussen HFC Haarlem en Telstar op het programma stond, lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Vanavond (19.45 uur) herleven oude tijden met de wedstrijd tussen Koninklijke HFC uit Haarlem en Telstar uit Velsen. Koninklijke HFC, de oudste voetbalclub van Nederland en uitkomend in de Tweede Divisie, neemt het op het eigen Sportpark Spanjaardslaan op tegen het Telstar van trainer Andries Jonker.



Met de derby van Madrid of Milaan is het niet te vergelijken, maar de stadsderby van Oss is ook niet verkeerd. Om 19.45 uur trappen OSS ‘20 en TOP Oss af voor hun bekerclash. Aan de andere kant van Nederland staat er ook een interessant duel op het programma. Morgenavond (19.45 uur) probeert Harkemase Boys uit Friesland tegen de buren van FC Groningen voor een stunt te zorgen. De amateurs van Ajax en OFC uit Oostzaan trappen op hetzelfde moment af voor een Amsterdamse derby.

Een Gelderse derby in Arnhem vanavond (18.30 uur). Vitesse neemt het op tegen De Graafschap, gedeeld koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Zeker bij de club uit Doetinchem leeft de wedstrijd als een derby. Een mooie kans voor Mike Snoei om het ook tegen een eredivisieclub te kunnen laten zien.

Eredivisieclashes

Slechts twee duels tussen eredivisieclubs in de eerste ronde. Voor hekkensluiter RKC kan het bekertoernooi misschien iets van houvast bieden in het verder teleurstellende seizoen, al wordt dat op bezoek bij het goed presterende Heracles (morgenavond, 18.30 uur) lastig genoeg.



De afsluiter van de week vol bekervoetbal, als Fortuna Sittard het in eigen huis opneemt tegen ADO Den Haag. Beide ploegen wonnen dit weekend hun eredivisieduel en werken met vertrouwen richting de bekerontmoeting van donderdagavond (20.45 uur).

Volledig scherm Kan RKC het teleurstellende seizoen in Almelo van een boost voorzien? © BSR Agency

Andere interessante duels

Willen supporters van Cambuur en PEC Zwolle vanavond het bekerduel van hun club bijwonen, dan zullen ze wel wat eerder van hun werk weg moeten. Beide clubs moeten naar Zeeland, waarbij Cambuur (tegen VV GOES, 305 kilometer) nog wat verder moet rijden dan PEC Zwolle (tegen HSV Hoek, 260 kilometer).



Alhoewel Excelsior en NEC allebei niet op het hoogste niveau actief zijn, is het duel van vanavond (19.45 uur) een interessante. Ook NAC is niet op het hoogste niveau actief, maar kan tegen eredivisionist FC Emmen laten zien klaar te zijn voor het hoogste niveau in Nederland volgend seizoen.



FC Utrecht gaat op bezoek bij Excelsior ’31 in Rijssen, terwijl VVV een Limburgs onderonsje met Groene Ster uit Heerlen wacht.