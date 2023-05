De strijd om de topscorerstitel: Douvikas, Van Hooijdonk, Simons of toch nog Giménez?

FC Utrecht-spits Tasos Douvikas maakte zondagmiddag tegen Ajax (3-1 nederlaag) zijn achttiende treffer van het seizoen. De Griek verbeterde vorige week al het clubrecord in één eredivisieseizoen van Sébastien Haller. Heerenveen-collega Sydney van Hooijdonk kwam tegen PSV (3-3) niet tot scoren en blijft op 16 treffers staan. Xavi Simons maakte in de 85ste minuut uit een strafschop de 3-3 en kwam daarmee op 17 doelpunten, waarmee hij volgende week in de uitwedstrijd bij AZ nog de topscorerstitel binnen kan halen.



Santiago Giménez is de man in vorm bij Feyenoord. De Mexicaan was in de laatste acht eredivisieduels trefzeker (negen goals totaal), maar kwam zondagmiddag in de uitwedstrijd bij FC Emmen (1-3 winst) niet tot scoren. Hij lijkt de topscorerstitel dus te kunnen vergeten.