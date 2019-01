De tranen van Gio zijn voor altijd

Video De Jong mag 'Gio' na Klassieker om advies vragen

25 januari Als Frenkie de Jong tips en adviezen wil hebben over FC Barcelona, mag hij best bellen met Giovanni van Bronckhorst. ,,Maar dan wel pas na zondag'', zei de trainer van Feyenoord lachend, in de aanloop naar de Klassieker in De Kuip tegen Ajax.