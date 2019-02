De tweet van de eeuw van Van Praag uit het FIFA-hotel

Het was woensdagmiddag en Michael van Praag verstuurde zijn tweet van de eeuw. De eerste zin luidde: ‘Vandaag geen Ajax voor mij, maar een uiterst interessante FIFA-summit in Istanboel met vijftien landen uit de hele wereld.’ Dat klonk nog best saai, maar de tweede zin was gelukkig al een stuk beter: ‘En velen in Nederland maar zeuren over de VAR, terwijl de meesten hier niet eens geld hebben voor shirts en andere voetbalspullen.’



Leest u bovenstaande, hilarische kronkelredenering gerust nog een keer, maar de grootste grap zat ’m in de foto. Onder zijn bericht had Van Praag een foto gepost van een intens protserige vijfsterrenhotelzaal, compleet met kroonluchters aan het plafond, marmer aan de muren en kitsch van klatergoud.



De mooiste details lagen verscholen in de achtergrond. Daar zaten de bobo’s in volle glorie. Of beter gezegd: ze hingen, languit achterover in hun maatpak, de buiken kogelrond, de een nog lustelozer weggezakt in zijn stoel dan de ander. (‘Nog even volhouden, jongens, zo dadelijk wordt de verse zalm binnengereden op gouden schalen. Hoera! Champagne!’)