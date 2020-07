De VAR maakt elke non-discussie over ‘de vrijheid van meningsuiting’ overbodig

Ricky van den Bergh over keepende voetbal­lers: ‘Je moet vooral lui zijn’

7 juli Als invaldoelman was Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos gisteravond de grote man tegen Eibar (bekijk hierboven de samenvatting). Na zijn eerdere doelpunt, hield hij met een knappe redding de 1-0 voorsprong overeind. In Nederland is Ricky van den Bergh ervaringsdeskundige. Hij vertelt wat je als veldspeler moet doen als je plots op doel moet.