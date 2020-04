De verjaardag van... Gerald Sibon: ‘Ik golf nu veel in de tuin’

Gefeliciteerd Gerald! Je was dit seizoen assistent-trainer van Gertjan Verbeek in Australië bij Adelaide United. Ben je net als hij ook het land ontvlucht?

,,Het land ontvlucht? Nee hoor. Ik ben ongeveer twee weken in Nederland weer. Toen was het nog makkelijk om terug te komen. Ik ben weggegaan omdat er gewoon geen werk meer was daar. En met de club kwam ik er niet uit om mijn contact te verlengen. De periode bij de club zit er dus sowieso op voor mij. Ik woonde daar alleen zonder mijn gezin. Die wilde ik wel over laten komen maar daar moest dan wel wat tegenover staan. Enfin, we kwamen er gewoon niet uit. Maakt niet uit, ik heb een mooie tijd gehad daar. Veel geleerd ook van Gertjan. In mijn ogen een heel goede trainer. We speelden veel spectaculaire wedstrijden. Dan wonnen we weer een reeks en dan weer een hele rits niet. Er was altijd wel wat.”