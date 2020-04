De verjaardag van... Ralf Seuntjens: ‘Videocall met mijn drie jarige broers’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Ralf Seuntjens (31), de aanvalsleider van promotiekandidaat De Graafschap die het toch wel erg mist om te voetballen in een kolkende Vijverberg.

Van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Ja dankjewel! Mijn familie en vrienden kunnen natuurlijk jammer genoeg niet langskomen. Maar ik ben vanmorgen wakker gemaakt door mijn vrouw en mijn kleine, dat is altijd leuk. Ze hebben gezongen, beetje met toetertjes geblazen en daarna de cadeautjes uitpakken die werden bezorgd. De bezorgers waren er op tijd bij. Dus dat alles maakt wel veel goed. Het is natuurlijk een vervelende tijd, maar ik accepteer het gewoon. Verder vier ik mijn verjaardag via Facetime met familie en vrienden. Ik ga nog een taartje eten met mijn vrouw en de kleine. Buiten wandelen met zijn drieën en een spelletje spelen, meer is het niet.”

Je hebt een tweelingbroer en nog twee broertjes (ook tweeling) die allemaal op dezelfde dag jarig zijn. Hoe houden jullie makkelijk contact?

,,Gewoon via whatsApp en Facetime. Je hebt tegenwoordig zo’n videocall dat je met z’n vieren een gesprek kunt voeren. Op die manier gaan we het een beetje invullen, het is voor ons ook de eerste keer dat het zo is natuurlijk.”

Hoe kom je de tijd door, zo zonder voetbal?

,,Je hebt nu natuurlijk alle tijd voor het gezin. En de huishoudelijke taakjes, zoals opruimen. Daarnaast moeten wij ook nog fit blijven voor het voetbal. Bij De Graafschap hebben we een schema dat van maandag tot en met vrijdag loopt. Daar ben je wel een tijdje mee bezig. In de ochtend meestal een sessie binnen en in de middag altijd nog een rondje hardlopen. Dus ik blijf wel bezig.”

Volledig scherm Ralf Seuntjens viert een goal met zijn ploeggenoten Javier Vet en Daryl van Mieghem. © BSR Agency Wat mis je het meeste aan voetbal?

,,Toch wel gewoon in de kleedkamer zijn met die gasten. Een dolletje maken samen, gewoon de praat die je hebt met elkaar. Dat is wel een gemis. Omdat je ook niemand anders ziet nu. Thuis heb je het natuurlijk over allerlei dingen, maar in zo’n voetbalkleedkamer is de gespreksstof toch heel wat anders. En naast het voetbal probeer je ook altijd een dolletje met elkaar te maken. Dat is wel het ergste gemis voor mij denk ik.”

Wat is jouw mening over het vervolg van het voetbalseizoen?

,,Ik vind sowieso dat gezondheid op nummer 1 staat. Maar ik zou wel heel graag het seizoen af willen maken. Het mag niet ten koste gaan van de gezondheid van mensen. Dat zou ik niet echt waarderen als dat zou gebeuren. En ja, het liefste wel met supporters. Juventus en Inter speelden in een leeg stadion, dat was niet om aan te zien. Die kijkcijfers gingen volgens mij gedurende de wedstrijd ook omlaag. Dat is voor niemand echt leuk. Maar als het echt niet anders kan om het seizoen af te maken, dan zou ik best zonder publiek willen spelen.”

Jullie stonden er juist goed voor met de Graafschap…

,,Dat maakt het extra zuur. De Vijverberg is elke thuiswedstrijd uitverkocht. Dat gaf ons altijd wel een boost. Als het in de 70ste minuut gelijk stond, ging het publiek extra tekeer. Als je de statistieken bekijkt, dan zie je ook dat wij nog veel wedstrijden op het einde naar ons toe kunnen trekken. De Vijverberg is echt een heerlijk stadion om je thuiswedstrijden te voetballen.”