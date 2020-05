De verjaardag van... Ronald de Boer: ‘De Bundesliga is een mooi alternatief’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Ronald de Boer (50), oud-international en voormalig speler van onder andere Ajax en FC Barcelona. De helft van één van de beroemdste tweelingen van Nederland kan komend weekend óók eindelijk weer aan het werk door de herstart van de Bundesliga.

Ronald, van harte! Ik denk dat ik niet de enige ben die je deze week gebeld heeft met betrekking tot je verjaardag?

,,Dankjewel! Nee haha, dat klopt.”



Voelt het, afgezien van het coronavirus, ook anders dan andere verjaardagen?

,,Nee dat heb ik niet. Ik heb dat ook al wel vaker gezegd. Maar zo’n vijftigste verjaardag wordt wel vaak groots gevierd. En dat is leuk natuurlijk. Maar dan heb je zoveel mensen die je ziet. Maar eigenlijk ook niet ziet, omdat je van de één na de ander gaat om een handje te geven. Hypothetisch gezien, nu met corona kan dat sowieso niet. En dan heb je één minuut met mensen en dan ga je weer door. Dus spreek je eigenlijk niemand. Nu vier je het in een heel select gezelschap. Eigenlijk is dat ook wel prettig. Je hebt nu echt quality time met die mensen. Ik vind het dus niet zo heel erg moet ik eerlijk zeggen.”

Wel fijn dat Frank ook in het land is en jullie het samen kunnen vieren?

,,Ja dat is een bijkomstigheid die op een niet leuke manier tot stand is gekomen. Maar het is daardoor wel des te leuker dat we het gisteravond met zijn viertjes hebben kunnen vieren. Met Frank en onze vrouwen. Dus dat was wel gezellig.”

Hoe vier je het vandaag eigenlijk?

,,Mijn oudere dochters en mijn ouders komen even langs. Natuurlijk wel op gepaste afstand allemaal. De schoonfamilie zoals mijn schoonouders en zwager komen ook even op bezoek. Dat is het eigenlijk wel.”

Volledig scherm Ronald (links) en Frank de Boer in de tijd bij FC Barcelona. © REUTERS En al cadeaus gehad?

,,Ik heb wat flessen wijn gekregen en een mooie tekening van mijn jongere kinderen. En een nieuwe iPad van mijn vrouw. Want de kinderen hadden mijn vorige laten vallen op steen dus die functioneerde niet meer zo goed. Met mijn werk is het af en toe wel handig als ik beelden terug kan kijken. Dus dan is een goed werkende tablet wel handig.”

Over dat werk gesproken, nu de Bundesliga weer begint beginnen ook eindelijk weer wat werkzaamheden voor jou?

,,Ja exact. Het is alweer een tijd geleden dat ik wat gedaan heb in die trant. Over voetbal praten is toch hetgeen wat ik het liefste doe. Voetbal is en blijft mijn passie. En die kan ik nu weer gaan uitvoeren. Je hebt het liefst Nederlands voetbal waar je over praat, maar dit is een mooi alternatief.”

Hoe kwam je de tijd door, de afgelopen twee maanden zo zonder voetbal?

,,Ik heb drie kleintjes en die houden je echt wel bezig. Dat is wel een rare gewaarwording. Normaal gesproken had je soms een oppas maar die bleef nu ook thuis. Dus waren wij 24/7 met de kinderen. Thuis aan school werken, dat soort dingen. En omdat we al die tijd wel redelijk weer hadden zijn we lekker naar buiten geweest. Naar de speeltuin of fietsen met ze. Beetje de omgeving nog meer verkennen. Dat ging dus wel moet ik zeggen.”