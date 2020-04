De verjaardag van... Royston Drenthe: ‘We zijn vrij, maar het voelt toch als een gevangenis’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Royston Drenthe (33), voormalig profvoetballer voor onder meer Feyenoord en Real Madrid en nu nog actief bij Kozakken Boys in de Tweede Divisie. We stellen hem vier vragen.

Royston, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Ja dankjewel man. Je hebt natuurlijk super gemengde gevoelens als je in deze tijd jarig bent. Ik moet zeggen dat je in deze fase van het jaar altijd gezellige dingen doet met de mensen om je heen, onder wie je vrienden en familie. Maar het is nu een heel andere tijd. Het lijkt wel of je nu in een aflevering van Walking Dead terecht bent gekomen met al die lege straten. We zijn dan wel vrij, maar het voelt toch als een soort van gevangenis. Gemengde gevoelens dus. Je weet dat corona een ernstige zaak is. Maar het is wel wennen zo, zeker voor jongens als ik die altijd actief bezig zijn.”

Volledig scherm Royston Drenthe in actie namens Kozakken Boys. © BSR Agency Hoe kom je de tijd door zo zonder voetbal?

,,Ik ben natuurlijk al een tijd gestopt met profvoetbal, dus daar weet ik wel op een positieve manier mee om te gaan. Maar ik ben nog wel gewoon elke dag sportief. Ik ben nog steeds gezond aan het leven en dat wil ook gewoon uitdragen naar buiten. Gewoon laten zien dat mensen sowieso kunnen bereiken wat ze willen als ze die knop om proberen te zetten. Ik probeer mensen met campagnes op het zelfde gezonde niveau als mezelf te krijgen. Die liggen nu een beetje stil, maar we blijven wel gewoon zo veel mogelijk doorwerken.”

Gisteren kwam naar buiten dat je langer bij Kozakken Boys blijft. Hoe bevalt het spelen in de Tweede Divisie?

,,Ik vind het echt een uitermate leuke competitie. Vooral de strijdlust is tof. Er loopt superveel talent rond. Sommigen geven echt hun visitekaartje af. Die kunnen nog wel een stapje hogerop. Maar ook voor jongens van mijn leeftijd... Als je het gewoon goed kan bijbenen, is dit een heel fijne competitie is op een goed niveau. Als je echt wil afbouwen, moet je wel een paar divisies lager gaan spelen.”