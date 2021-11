Debacle voor Oranje in Montenegro, zeker WK-ticket glipt voorlopig door vingers

Video Louis van Gaal hekelt beleid: ‘Meneer Rutte is leider van dit volk en daar mag je wat van vinden’

Terwijl Nederland vanavond opnieuw in lockdown gaat, moet 1500 kilometer verderop Oranje met het hoofd bij voetbal zijn in en tegen Montenegro. Louis van Gaal verwacht dat dat gaat lukken. Maar het onbegrip over het beleid van het kabinet-Rutte is niettemin groot bij de coach van het Nederlands elftal.

11:03