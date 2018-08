Debutant FC Emmen stunt met zege bij ADO Den Haag

Door Yorick Groeneweg



Was het al een verrassing dat FC Emmen via de nacompetitie de eredivisie bereikte, de start daarin was vanmiddag nog sensationeler. Met een prachtig doelpunt zette Glenn Bijl na 37 minuten de bezoekers op voorsprong. De verdedigende middenvelder uit Stadskanaal kreeg alle ruimte, maar haalde van ver buiten het zestienmetergebied wonderlijk uit. De bal draaide, buiten bereik van Indy Groothuizen, via de paal het doel in.



De nieuwe eerste doelman van ADO werd vijf minuten later opnieuw verslagen, nu door Anco Jansen. De Emmen-aanvoerder benutte een strafschop, nadat Danny Bakker Wouter Marinus aantikte. De eerste fluitconcerten waren toen al even hoorbaar in Den Haag, waar ongeloof en woede om voorrang vochten.



De ploeg van trainer Fons Groenendijk knokte zich in de tweede helft terug. Een half uur voor tijd maakte Sheraldo Becker de aansluitingstreffer. Met wat geluk, want zijn schot ging via Emmen-spits Nicklas Pedersen voorbij de boomlange Kjell Scherpen. Becker had Den Haag een paar minuten later ADO op gelijke hoogte moeten zetten, maar na een scrimmage schoot hij van dichtbij over.



Daar bleef het bij, waardoor Emmen zich in wonderland waande. Uitgerekend tegen ADO, want 33 jaar geleden was het FC Den Haag dat de start in het betaald voetbal zo had verpest. In 1985 werd het op de eerste speeldag van de eerste divisie 0-1 in Emmen na een laat doelpunt van Remco Boere. Nu was de nieuwkomer de grote winnaar en zal Glenn Bijl, de stofzuiger op het middenveld uit Stadskanaal, nog jarenlang herinnerd worden aan zijn rake pegel van afstand in Emmens eerste eredivisiewedstrijd ooit.