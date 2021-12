Debutant Roy Kuijpers schiet RKC in allerlaatste seconde langs NEC

Ook in de tweede helft had RKC het betere spel en de gevaarlijkste kansen, terwijl NEC in de omschakeling te weinig wist te creëren. Het had beide kanten op kunnen vallen, maar in de laatste counter kwam RKC met twee spelers alleen voor de keeper. Finn Stokers legde collegiaal de bal opzij, waardoor Roy Kuijpers de winnende kon binnenschieten.