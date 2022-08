Debutanten Danilo en Dilrosun goud waard voor Feyenoord in spektakelstuk tegen Vitesse

Door Mikos Gouka



Danilo had in de voorbereiding niet eenmaal gescoord voor zijn nieuwe club, maar de Braziliaan liet zich in de eerste competitiewedstrijd nadrukkelijk zien. Bij de gelijkmaker van de Zweed Patrik Walemark verzorgde hij samen met de Pool Sebastian Szymanski het fraaie voorwerk. En de 1-2 in de akelig lege Gelredome werkte de transfervrij van Ajax overgekomen centrumspits zelf achter keeper Jeroen Houwen.



Feyenoord repareerde op die manier snel de opgelopen achterstand in Arnhem. Million Manhoef had Vitesse op 1-0 gezet nadat hij zijn voormalig ploeggenoot Jacob Rasmussen de aanvaller teveel tijd en ruimte had gegeven om uit te halen. Via de paal naast keeper Justin Bijlow verdween de bal in het Rotterdamse doel. Dat was een tegenvaller voor Arne Slot en zijn spelers want even daarvoor had Javairo Dilrosun de paal geraakt en schampte een mislukte voorzet van Walemark nog de lat.