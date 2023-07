Debuterende Ricardo Pepi direct matchwinner voor PSV in oefenduel met Linz

In de vierde minuut kwamen de Oostenrijkers op voorsprong. Xavi Simons zette PSV met een benutte strafschop in de veertiende minuut op gelijke hoogte. Amper twee minuten later maakte Pepi zijn eerste goal voor PSV. De spits is overgenomen van FC Groningen.

Pepi speelde alleen de eerste helft. Na een uur werden onder anderen Simons, Joey Veerman, Jordan Teze en keeper Walter Benítez naar de kant gehaald.



PSV was de voorbereiding op het nieuwe seizoen vorige week begonnen met een nederlaag. Het Belgische Sint-Truiden was op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven te sterk: 1-2. Dat was het debuut van trainer Peter Bosz, Pepi kwam toen nog niet in actie.