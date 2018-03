Degradatiestrijd: welke ploeg moet rechtstreeks naar de Jupiler League?

Vooralsnog is het FC Twente dat de achttiende plek in de eredivisie in bezit heeft. Die plek zorgt na 34 wedstrijden voor rechtstreekse degradatie. De Tukkers ontsloegen deze week coach Gertjan Verbeek en hopen daarmee op het gewenste schokeffect in Enschede. De ploeg heeft negentien punten en dat is er maar eentje minder dan Roda JC, dat de zeventiende plek op de ranglijst bezit. Er is dus nog altijd hoop voor de voormalig landskampioen.



Sparta Rotterdam heeft onder leiding van coach Dick Advocaat twee van de laatste drie wedstrijden gewonnen en neemt daarmee met 21 punten de zestiende plek in. Advocaat en co staan dus maar twee puntjes boven de gevreesde achttiende plek.



NAC Breda en Willem II lijken met 27 punten, zes punten meer dan Sparta Rotterdam, even adem te kunnen halen. Maar een slechte reeks kan ook de twee Brabantse clubs weer in problemen brengen. Moeten deze clubs nog vrezen?