Dekker en Geurts na blessures terug bij Oranje, Janssen en Van de Sanden ontbreken

Oranje-bondscoach Sarina Wiegman heeft 23 speelsters geselecteerd voor de aankomende oefeninterlands tegen buurlanden België en Duitsland. Wiegman kan voor de aankomende wedstrijden weer een beroep doen op Dekker (HSC Montpellier) en Geurts (BK Häcken). Zij keren terug na langdurige blessures; Dekker had een bovenbeenkwetsuur, terwijl Geurts kampte met de naweeën van een hersenschudding. Tegenover de rentree van Dekker en Geurts staat de absentie van het Wolfsburg-duo Dominique Janssen en Shanice van de Sanden. Janssen is niet beschikbaar vanwege rugklachten. Van de Sanden is er niet bij omdat ze naar Suriname afreist om daar afscheid te nemen van haar vader, die afgelopen weekend overleed.

De selectie van Wiegman speelt op donderdag 18 februari om 20.00 uur eerst in Leuven tegen België, terwijl Duitsland op woensdag 24 februari in Venlo de tegenstander is. De aftrap in De Koel is om 18.30 uur. België en Duitsland ontmoeten elkaar nog op zondag 21 februari in Aken.