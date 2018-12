Den Bosch nieuwe koploper, Go Ahead hard onderuit

Sylla Sow bracht het laag geklasseerde Jong FC Utrecht in Stadion Galgenwaard in de 20ste minuut op voorsprong. Sow tikte bij de eerste paal de bal binnen. Rauno Sapinnen, die met Estland in de EK-kwalificatie Oranje treft, bracht Den Bosch op gelijke hoogte. Omdat vrijdag Sparta, TOP Oss en FC Twente onderuit gingen, was het puntje genoeg voor de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie.



Go Ahead keek bij Jong PSV al na de eerste helft tegen een 3-0 achterstand aan. Vijf minuten na de rust leek Givan Werkhoven de ploeg van John Stegeman terug in de wedstrijd te brengen, maar niet veel later maakte Cody Gakpo zijn tweede van de avond. Het was Gakpo die in de 83ste minuut met zijn derde treffer de eindstand op 5-1 bepaalde. Het was voor Go Ahead de tweede nederlaag op een rij.