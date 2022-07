Dennis Higler leidt strijd om Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV, duel live op TikTok te zien

De 36-jarige Higler had vorig seizoen de leiding over onder meer de Klassieker Feyenoord - Ajax en AZ - Ajax, de mogelijke kampioenswedstrijd van de Amsterdammers die in 2-2 eindigde. PSV won de Johan Cruijff Schaal vorig jaar door Ajax met 4-0 te verslaan. Nicolás Tagliafico kreeg daarin namens de Amsterdammers de rode kaart van scheidsrechter Björn Kuipers, die zijn laatste wedstrijd floot. De club uit Eindhoven won de Johan Cruijff Schaal twaalf keer, Ajax negen keer.

Primeur

De wedstrijd is live te zien op ESPN, maar ook voor het eerst live op TikTok en Youtube. Het is voor het eerst dat een voetbalwedstrijd in Nederland live op TikTok te zien is. Volgens ESPN wordt dit gedaan om ,,een nieuwe groep fans op hun favoriete medium met live voetbal in contact te brengen.”