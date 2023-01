Dennis te Kloese wil doorpakken bij Feyenoord: ‘Kan mij niet voorstellen dat het hier ooit rustig is’

PEC Zwolle wint topper tegen Heracles en neemt koppositie over

PEC Zwolle heeft in de Keuken Kampioen Divisie de topper tegen Heracles Almelo op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van trainer Dick Schreuder zegevierde in Almelo met 3-0 en nam daardoor de eerste plaats over van Heracles. Beide clubs hebben 44 punten, maar PEC Zwolle speelde een wedstrijd minder.

15 januari