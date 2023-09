Denzel Dumfries en Daley Blind spelen hoofdrol bij wederopstanding Oranje

Restant gestaakt duel tussen Willem II en NAC wordt dinsdag uitge­speeld

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen Willem II en NAC in de Keuken Kampioen Divisie wordt dinsdagochtend in Tilburg zonder publiek uitgespeeld. Dat besluit is genomen door de KNVB in samenwerking met beide clubs, de gemeente Tilburg en de politie.