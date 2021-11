Depay evenaart Bergkamp en Robben met 36ste en 37ste goal in Oranje

Dessers weer op schot: Feyenoord-spits scoort vier keer in oefenduel met NEC

Cyriel Dessers heeft Feyenoord in een oefenwedstrijd naar een zege op NEC geleid. De spits, die afgelopen week in drie wedstrijden als invaller steeds voor de winnende treffer zorgde, nam in de met 4-3 gewonnen wedstrijd alle Rotterdamse doelpunten voor zijn rekening.

