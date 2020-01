Derby tussen Roda JC en MVV twee keer gestaakt binnen het kwartier

De derby in Kerkrade was amper begonnen toen na wat geknal het Parkstad Limburg Stadion werd ondergedompeld in een dikke laag rook. Het was het gevolg van het afsteken van vuurwerk en rookbommen. De spelers bleven aan de rand van het veld staan, om te wachten tot de rook was weggetrokken. Na een korte onderbreking ging het duel alsnog verder.



Na dik tien vermakelijke minuten werd Van Boekel opnieuw gedwongen de wedstrijd stil te leggen. Enorme zwarte pluimen rook vanachter het doel vulden het stadion opnieuw. Beide ploegen verlieten het veld en zochten de kleedkamer op. Van Boekel besloot daarop alle spelers naar binnen te sturen voor een afkoelingsperiode. De scheidsrechter kreeg in zijn kleedkamer al snel bezoek van een politieagent, om te overleggen hoe nu verder gehandeld moest worden. ‘FOX op zwart’, stond op een groot spandoek dat onder het betreffende vak hing.



In de eerste 15 minuten was nog niet gescoord.