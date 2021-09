Derde nederlaag in vier duels voor AZ na sublieme vrije trap Vloet in 94ste minuut

AZ kwam in de negentiende minuut op voorsprong via Albert Gudmundsson. De IJslander kreeg de bal met zijn rug naar het doel aangespeeld, maar draaide kort en schoot de bal met links in de bovenhoek. Kort voor rust maakte Jordy Clasie een overtreding op de overtreding van Luca de la Torre. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf in eerste instantie geel, maar na ingrijpen van de VAR kwam AZ met tien man te staan. Nog voor het rustsignaal schoot Kaj Sierhuis met een ziedend schot de 1-1 binnen. De 23-jarige spits, die wordt gehuurd van Stade Reims, gaf ook de assist bij de 2-1 voor Heracles.



Invaller Delano Burgzorg zette de aanval zelf op, zocht de combinatie met Sierhuis en schoot vervolgens met links de 2-1 tegen de touwen. AZ wist met tien man nauwelijks gevaar te stichten, maar invaller Tijjani Reijnders schoot in de 90ste minuut met een fraai schot van twintig meter nog de 2-2 binnen voor AZ. Het team van trainer Pascal Jansen leek daarmee nog een punt mee te nemen uit Almelo, maar in de 94ste minuut krulde Rai Vloet op sublieme wijze een vrije trap in de kruising. Hij zorgde daarmee voor de vijfde fraaie treffer van de wedstrijd en de winnende 3-2, waardoor Heracles nu zestiende staat met vier punten uit vier duels.