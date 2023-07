Derensili Sanches Fernandes na terugkeer bij Excelsior direct mee naar Zwitserland: ‘Ik moest snel schakelen’

,,Afgelopen seizoen heeft Derensili het goed gedaan in de Keuken Kampioen Divisie”, aldus technisch manager Niels van Duinen. ,,Jong FC Utrecht had een moeilijk seizoen, maar hij maakte wel acht doelpunten en gaf twee assists. Daardoor was er veel belangstelling voor hem vanuit de Eredivisie en het buitenland. Maar Derensili wil graag voor Excelsior spelen en wij zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen.’’

Sanches Fernandes heeft voor drie seizoenen getekend. Hij is al met Excelsior mee afgereisd naar Zwitserland voor een trainingskamp. Daar speelt Excelsior zaterdagmiddag de oefenwedstrijd tegen FC Luzern. ,,Ik moest heel snel schakelen. Meteen mijn spullen pakken, maar alles is goed gekomen dus ik zit hier. Het is mooi en leuk om terug te zijn bij Excelsior", zegt de 22-jarige Rotterdammer. ,,Ik sprak met trainer Marinus Dijkhuizen en technisch directeur Niels van Duinen en het verhaal sprak me direct aan. Excelsior is een mooie club voor jonge spelers om zich verder te ontwikkelen en dat geldt dus ook voor mij. Mijn doel is om komend seizoen zo veel mogelijk minuten te gaan maken op eredivisieniveau.’’