Dessers gaat vol voor Nigeriaans elftal

Bij FC Utrecht zei Dessers al: ,,Je moet eerlijk zijn. De concurrentie in België is bijzonder groot. Voorlopig kom ik lang niet in de buurt van die jongens. Nigeria volgt mij wel, hoor. Dat heb ik via via vernomen. Ze hebben wel aangegeven dat ik eerst nog een stap hogerop moet zetten.”

Die stap hogerop kwam er niet, want hij verruilde subtopper FC Utrecht voor middenmoter Heracles, maar de aanvaller is wel flink meer gaan scoren. En dat is ze in Nigeria ook opgevallen. Zo sprak Dessers met Amaju Pinnick, voorzitter van de Nigeriaanse voetbalbond NFF. ,,Ik ga hard werken om deel uit te maken van het team en vechten voor meer succes voor de Super Eagles.”

Dessers eerder over zijn band met het Afrikaanse land. ,,Ook al ben ik in België opgegroeid, heb ik hier leren voetballen en ben ik hier naar school gegaan: ik ben voor 50% Nigeriaan. Die band mag je niet onderschatten. Het is mijn bloed, mijn familie. Ik heb hun nationale ploeg altijd gevolgd. Mijn eerste herinnering is de periode van Jay Jay Okocha en Nwanko Kanu. Twee legendes en voorbeelden voor mij.”