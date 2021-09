Dessers kiest voor nummer 33 bij Feyenoord: ‘Ik denk dat het hier goed kan klikken’

Dessers maakte vorig jaar voor 4 miljoen euro de overstap van Heracles naar Racing Genk. Bij de club uit Belgisch Limburg moest hij zijn meerdere erkennen in topscorer Paul Onuachu, die liefst 35 keer raak schoot voor de ploeg van trainer John van den Brom. Dessers bleef in veertig duels steken op acht treffers. Op zoek naar speeltijd kwam hij deze zomer onder de aandacht bij veel clubs, maar Feyenoord sloeg gisteren op Deadline Day uiteindelijk op de valreep toe.



,,Maar de gesprekken met Feyenoord waren al langer aan de gang", zegt Dessers. ,,Ik heb vorige week al gesproken met trainer Arne Slot. Zijn verhaal klonk goed. Later is mijn zaakwaarnemer met de club gaan praten. Maar dan is het nog niet rond hè, het moet allemaal wel passen. Ik was deze week letterlijk al op weg naar CD Leganés in Spanje. Toen kwam Feyenoord en daar wilde ik heel graag heen. Dus toen ben ik omgekeerd en naar Rotterdam gegaan. Feyenoord speelt leuk voetbal. Ik kan doelpunten maken, ik heb loopacties en ik weet hoe ik druk moet zetten. Ik denk dat het hier kan klikken. Ik heb bijna alle wedstrijden van Feyenoord gezien dit seizoen. Eerst als liefhebber, maar later omdat ik natuurlijk wist dat er interesse was van de club", vertelt Dessers, die op 13 oktober vorig jaar debuteerde in de nationale ploeg van zijn moederland Nigeria.

,,Heracles, waar ik in het seizoen 2019/200 speelde, wilde ook goed en georganiseerd druk zetten. Het zal vast vergelijkbaar zijn. Daar in Almelo draaide ik een fantastisch seizoen met 18 goals in 29 wedstrijden. Bij Genk kwam ik minder aan bod, maar ik ben er wel veel beter geworden. Genk heeft echt een heel sterke ploeg. Op Champions League-niveau. Is Genk beter dan Feyenoord? Dat is moeilijk te zeggen, maar ik liep hier door de gangen en dan zie je foto’s hangen van de bekers die ze hier hebben gewonnen. Dat zegt wel iets natuurlijk", vertelt Dessers, die bij de supporters van NAC ook nog altijd populair is door zijn 29 goals in 40 duels voor de club uit Breda. Bij FC Utrecht scoorde hij vervolgens 19 keer in 56 wedstrijden.

Nu kijkt Dessers ernaar uit om doelpunten te gaan maken voor Feyenoord, zoals hij dat zijn nieuwe spitsentrainer Robin van Persie zag doen toen hij verliefd werd op het spelletje. ,,Als kind was één van de eerste wedstrijden die ik op televisie zag de winst van Feyenoord tegen Borussia Dortmund in de UEFA Cup-finale van 2002. Dat maakte indruk. Later speelde ik hier enkele keren als tegenstander van Feyenoord. En straks in het shirt van Feyenoord. Ik ben fit, heb gewoon meegedraaid bij Genk en ook mijn bijdrage geleverd. Maar ik ben ambitieus, iemand die zoveel heeft gescoord als Onuachu heeft een basisplaats. Bij Feyenoord hoop ik op meer speeltijd. Puur als spits, ik ben geen jongen voor de zijkanten. Ik zag dat Bryan Linssen het heel goed heeft gedaan, dus ik zal moeten vechten voor mijn kans.’’

Volledig scherm Cyriel Dessers maakte in oktober vorig jaar zijn debuut voor Nigeria. © Instagram