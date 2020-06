Dessers onderweg naar Racing Genk: En weer levert een spits van Heracles veel geld op

10 jaar Stekelen­burg: van wereldred­ding op WK naar de anonimi­teit van Everton

19:20 Tien jaar geleden verrichte Maarten Stekelenburg (37), straks terug bij Ajax, op het WK tegen Brazilië een redding met eeuwigheidswaarde. Dat toernooi in Zuid-Afrika bleef het hoogtepunt van de keeper. Zijn jaren, in de relatieve luwte, ná de magische redding op het schot van Kaka in cijfers. Zijn laatste wedstrijd was in oktober 2018.