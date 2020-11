Devyne Rensch winnaar van de ‘Abdelhak Nouri Trofee’

Ajax heeft de prijs voor Talent van de Toekomst sinds 2018 vernoemd naar Abdelhak Nouri. Nouri zakte in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in elkaar. Het talent heeft daar ernstige en blijvende hersenschade aan overgehouden en ligt sindsdien in coma.

Rensch, geboren in Lelystad, belandde op zijn dertiende via zijn amateurclub VV Unicum in de jeugdopleiding van Ajax. Rensch debuteerde nog niet in Ajax 1, maar deed in de voorbereiding op het huidige seizoen al wel meerdere malen mee. In het oefenduel tegen Red Bull Salzburg scoorde hij eenmaal . Voor Jong Ajax speelde hij tot nu toe acht wedstrijden, waarin hij twee doelpunten maakte.