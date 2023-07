Deze jurist heeft de oplossing: ‘Zo maak je de voetbalbeleving in de stadions gezonder’

met Video Oranje Leeuwinnen bewijzen in uitzwaaidu­el het gelijk van Jackie Groenen: ‘Iedereen neemt ons serieus’

Een ruime overwinning (5-0) op België en vijf verschillende doelpuntenmakers tijdens de uitzwaaiwedstrijd in een sfeervol Parkstad Limburg Stadion. De Oranje Leeuwinnen stappen vrijdag met een goed gevoel in het vliegtuig naar de andere kant van de wereld voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.