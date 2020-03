Deze vijf nieuwe spelregels mag de KNVB gaan testen van de FIFA

De KNVB gaat de komende jaren experimenteren met vijf nieuwe regels die het voetbal aantrekkelijker moeten maken. Dat zei directeur Gijs de Jong van de voetbalbond vanmiddag tijdens een bijeenkomst in Zeist. ,,Dit is geen revolutie, maar een evolutie van het voetbal.”

Door Dennis van Bergen



De afgelopen twee dagen was de KNVB gastheer van een bijeenkomst waarin de toekomst van het voetbal centraal stond. Onder meer ook andere voetbalbonden en de FIFA waren hierbij aanwezig. Een van de uitkomsten is dat Nederland mag gaan experimenteren met vijf nieuwe regels. Dit zijn: de intrap (in plaats van de ingooi), de selfpass (bij een vrije trap mag een speler de bal voor zichzelf houden), tijdstraffen na een gele kaart, onbeperkt wisselen en de invoering van effectieve speeltijd.

Evolutie

De experimenten zullen aanvankelijk worden gehouden in de jeugdafdelingen van het voetbal. En daarna langzaamaan worden uitgebreid naar andere afdelingen. ,,En lang niet alle experimenten zullen leiden tot een aanpassing van de spelregels”, stelt KNVB-directeur Gijs de Jong. ,,Maar we vinden het als KNVB wel tot onze plicht behoren om na te denken over veranderingen die het voetbal aantrekkelijker kunnen maken, zonder het karakter ervan te veranderen. Het zijn ook geen maatregelen die morgen of over vijf jaar zijn ingevoerd. Het is iets voor de langere termijn. Dit is daarom geen revolutie, maar een evolutie van het voetbal.”

Quote De effectieve speeltijd van een wedstrijd is vaak maar 50 minuten. Vandaar dat we ook naar dit soort dingen willen kijken. Gijs de Jong (KNVB) De Jong vervolgt: ,,We luisteren hierbij nadrukkelijk ook naar wat fans vinden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat velen van hen zich storen aan het tijdrekken. De effectieve speeltijd van een wedstrijd is vaak maar 50 minuten. Vandaar dat we ook naar dit soort dingen willen kijken. We willen het voetbal toekomst-proof maken. Als je ziet hoe snel de wereld verandert, kan het niet zo zijn dat het voetbal stil blijft staan. En het past bij onze voetbalcultuur om hier voorop in te lopen.”

VAR

Ook werd vandaag duidelijk dat de komende jaren Europees breed het VAR-systeem zal worden verfijnd. Intentie is om tijdens het WK in Qatar (2022) geautomatiseerde technologie te hebben die buitenspelsituaties goed kan beoordelen. Nu leiden de getrokken lijnen op het VAR-scherm nog tot te veel discussies, ervaren betrokkenen. Ook de communicatie met toeschouwers in het stadion moet dan aangescherpt zijn. Verder is het streven dat alle voetballanden, ook de armere, op korte termijn beschikking krijgen over een VAR-systeem. Doordat de kosten van de apparatuur dalen, zouden ook minder kapitaalkrachtige landen de apparatuur aan kunnen schaffen. Dat is in elk geval de verwachting.