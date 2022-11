Dick Advocaat (75) was al vijf keer 'gestopt', maar laat zich door jeugdliefde ADO toch weer verleiden

met video Dick Advocaat volgt Dirk Kuyt op als hoofdtrai­ner van ADO Den Haag

Dick Advocaat wordt de nieuwe hoofdtrainer van ADO Den Haag. De nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie zal hem maandag om 11.00 uur presenteren als opvolger van de ontslagen Dirk Kuyt. De 75-jarige coach zei eerder vanavond al in voetbalpraatprogramma de Oranjewinter dat hij benaderd was door ADO Den Haag. Advocaat neemt Said Bakkati mee als assistent-trainer naar het Bingoal Stadion.

