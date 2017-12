Dick Advocaat nieuwe trainer Sparta

Door Dennis van Bergen



Fred Grim (52) en Cor Pot (66) zullen Advocaat gaan assisteren bij Sparta. Het drietal tekende een contract tot het einde van dit seizoen. Grim was ook in gesprek met Cambuur over het hoofdtrainerschap in Leeuwarden.



Na het ontslag van Alex Pastoor, vorige week zondag na het 0-7 verlies van Sparta tegen stadsgenoot Feyenoord, werd vrijwel direct contact gelegd met Advocaat. Bestuur en directie van de Kasteelclub zagen in de voormalig bondscoach dé man om Sparta naar handhaving in de eredivisie te leiden. Met andere kandidaten is daarom nooit gesproken.



Advocaat twijfelde lange tijd. Enerzijds was dit omdat hij met zijn zeventig lentes niet meer de jongste is om aan zo’n zwaar karwei te beginnen, anderzijds overtuigde het niveau van de Sparta-selectie hem niet meteen.



Nu zijn de partijen alsnog tot overeenstemming gekomen. In het half jaar dat Advocaat tekent, gaat hij Sparta proberen naar rechtstreekse handhaving in de eredivisie te loodsen.