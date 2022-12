Dick Advocaat over eerste week als ADO-trainer: ‘Spelers kijken hoe ver ze kunnen gaan, dat spelletje is leuk’

Van de Maju­bastraat in Den Haag tot Sint Petersburg en Irak: voor Dick Advocaat is de cirkel rond

De rijke trainerscarrière van Dick Advocaat (75) voerde hem langs plekken als Sint Petersburg en Istanboel. Maar vanaf maandag, als ADO Den Haag hem als nieuwe hoofdtrainer presenteert, is hij terug in ‘zijn’ stad. Met jeugdvriend Aad Kila gaan we terug naar de roots van Advocaat, die in de Haagse Majubastraat opgroeide en al op jonge leeftijd alles liet om in het voetbal te slagen.

27 november