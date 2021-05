Dick Advocaat sluit na blamage voortijdig vertrek bij Feyenoord niet uit

De blamage van Feyenoord op bezoek bij ADO Den Haag is hard aangekomen in Rotterdam. Zo sluit trainer Dick Advocaat een voortijdig vertrek niet meer uit. ,,Ik ben eindverantwoordelijk. Ik zag vanmiddag een elftal waar totaal geen geloof in zit. Het was geen eens een elftal. Geen voetbal, geen beleving, geen strijd", liep Advocaat leeg voor de camera's van ESPN.

,,Ik vraag me af: waar komt dat door? Komt dat door mij? Als dat zo is, dan is dat de oplossing gemakkelijk... Kijk, ze moeten een besluit nemen voor Feyenoord. Dat verdient iedereen die keihard werkt bij de club. Maar als ik dit elftal zie, met spelers die topsalarissen verdienen, dan schaam ik me daarvoor", vervolgde de trainer van Feyenoord.

,,Als zij niet kunnen opbrengen wat ze moeten opbrengen, hebben we echt een groot probleem. Als ik het elftal niet meer beter kan krijgen, en ze niet meer in mij geloven, dan is de keuze niet zo moeilijk. Als ik vanuit de spelersgroep het gevoel krijg, dat ik daar niet de juiste man voor ben, dan moet ik zelf de keuze maken.”

Feyenoord ging vanmiddag in Den Haag tegen hekkensluiter ADO op pijnlijke wijze (3-2) onderuit. Door de uitglijder is de achterstand met nummer 4 Vitesse opgelopen tot vijf punten. Feyenoord kan daardoor zo goed als zeker alleen nog Europees voetbal via de play-offs behalen. Feyenoord speelt dit seizoen nog tegen Ajax (thuis), Heracles Almelo (uit) en RKC Waalwijk (thuis). Advocaat gaat morgen in gesprek met de spelersgroep om de nabije toekomst te bespreken.

Volledig scherm Feyenoord-aanvaller Robert Bozenik ligt verslagen op de grond. © EPA