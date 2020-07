Dick Advocaat verleidde Linssen: ‘Dat gesprek gaf me zo'n goed gevoel’

Linssen komt van de subtop. Vaak lukte het niet met spelers van dat niveau in de Kuip. ,,Of het een succes wordt, weet je nooit. Maar ik ga alles geven. Ik wil echt heel graag. Feyenoord is een grote club, nu ik hier ben moet ik zorgen dat het een succes gaat worden ook. Dat er veel spelers zijn die het niet hebben kunnen maken, dat is zo. Ik ga ervoor zorgen dat ik niet tot dat rijtje behoor. Ik heb niet over namen van andere linkerspitsen gehad. Als je naar Feyenoord gaat, is er veel concurrentie. Dat is logisch. Je moet het zelf afdwingen.’’