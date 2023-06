Dick Schreuder vertrekt naar Spanje, PEC Zwolle haalt Johnny Jansen als opvolger

PEC Zwolle en hoofdtrainer Dick Schreuder (51) gaan uit elkaar. De oefenmeester, die nog een contract had voor twee seizoenen, vertrekt per direct en gaat vrijwel zeker aan de slag bij de Spaanse derde-divisonist CD Castellón. Voor Schreuder komt er daarmee een einde aan een ruim anderhalf jaar durend dienstverband in Zwolle.

Schreuder, die de afgelopen jaren al in de belangstelling stond van meerdere clubs, kiest nu voor een avontuur in het buitenland. Assistent-trainer Johan Plat gaat met hem mee. ,,Voor de kans die me nu is aangeboden wil ik echter gaan. Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding met dit team aan de slag te gaan. Daarom verlaat ik PEC Zwolle nu voor een nieuwe project elders”, stelt de trainer in een persbericht.

PEC gaat met Johnny Jansen in zee als nieuwe coach. De trainer is momenteel werkzaam in Libanon, bij Safa Beirut SC. De 48-jarige Fries was tussen 2019 en 2022 nog hoofdcoach van SC Heerenveen. Jansen tekent een tweejarig contract bij PEC.

Medunjanin volgt Schreuder

Middenvelder Haris Medunjanin (38) vertrekt ook bij PEC Zwolle. Hij volgt Schreuder naar diens nieuwe club. Medunjanin zal bij die nog onbekende werkgever een nader te bepalen rol vervullen. Hij kwam in 25 officiële duels voor PEC acht keer tot scoren.

Schreuder was trainer in Zwolle sinds november 2021, toen hij Art Langeler opvolgde. Hij kon degradatie niet meer voorkomen, maar zorgde er wel voor dat zijn ploeg binnen een jaar terugkeerde naar de eredivisie. De trainer kreeg gisteren nog de Rinus Michels Award uitgereikt voor die prestatie.

Bij PEC Zwolle kwam het vertrek van Schreuder niet als een verrassing, wel het moment: anderhalf uur vóór de eerste training. Eerder zei hij nee tegen Fortuna Sittard en FC Groningen, omdat hij met PEC Zwolle wilde promoveren. Nu de missie is voltooid, vindt Schreuder het tijd voor een nieuwe stap. Schreuder tekent vrijwel zeker bij CD Castellón in Spanje.

Met Jansen kwam PEC Zwolle slechts een paar uur later al met de naam van de opvolger naar buiten. De voormalig trainer van Heerenveen tekent een contract voor twee jaar. ,,Ik heb er enorm veel zin in om bij PEC Zwolle aan de slag te gaan”, laat hij weten. ,,De club telde tien jaar lang mee in de eredivisie en heeft na de degradatie van vorig jaar het afgelopen seizoen bewezen op dat niveau nog steeds thuis te horen. De komende periode wil ik gaan bouwen aan het team en tegelijkertijd verder gaan op de ingeslagen weg.”

