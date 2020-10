‘Die nieuwe handsregel is alleen maar onduidelijker geworden’

De arm van voetballers ‘eindigt’ dit seizoen bij de onderkant van de oksel. Met die uitleg van de KNVB zou de handsregel een stuk duidelijker worden. Hoe anders is de praktijk, ervoer Sparta-speler Mica Pinto vanavond in Zeist. Zelfs de aanklager twijfelde openlijk over de vraag of de verdediger tegen PEC Zwolle nu wel of geen hands maakte.

Op zijn sneakers stiefelt Mica Pinto de zaal van de tuchtcommissie binnen. Om zijn mondhoeken krult een ontspannen lachje. En onder zijn arm zit een voetbal geklemd. Wie niet beter zou weten, zou denken dat de Sparta-verdediger zo dadelijk een potje gaat tienen, even verderop in de Zeister bossen. De waarheid is dat de Luxemburger beroep aan komt tekenen tegen het schikkingsvoorstel van de KNVB-aanklager. Die wil hem voor één duel schorsen naar aanleiding van, zoals hij stelt, opzettelijk hands in het duel van de Rotterdammers met PEC Zwolle. ,,Ik probeerde mijn arm zo ver mogelijk naar achteren te houden. Voor mij was het duidelijk geen hands”, zal Pinto later zeggen.

Quote Mijn schouder hangt naar voren, terwijl mijn arm naar achteren gaat. Dat kan geen hands zijn. Mica Pinto

Oksel

Voorafgaand aan dit seizoen kondigde de KNVB aan dat de handsregel duidelijker zou worden. De bond had ‘het handsgebied’ namelijk veranderd. De arm ‘eindigt’ nu bij de onderkant van de oksel, waar voorheen ook de schouder nog kon leiden tot hands. Anders gezegd: wanneer een bal dit seizoen op de schouder komt is er geen sprake van obstructie. ,,De onderkant van de oksel is nu de lijn en dat is veelal de onderkant van de mouw van een kort shirt”, stelde scheidsrechter Danny Makkelie eerder nog tegen de NOS. Maar waar eindigt nou daadwerkelijk die onderkant van de oksel en waar begint precies de bovenarm?

In die zin is deze avond in Zeist, meer dan puur voor Sparta en Pinto, voor het totale Nederlandse voetbal een interessante. Juist omdat de tuchtcommissie van de KNVB voor het eerst echt duidelijkheid kan verschaffen over hoe in de praktijk invulling gegeven gaat worden aan de nieuwe spelregel. Is de met rood bestrafte actie van Pinto, die de aanzet zou zijn tot de 4-0 nederlaag van Sparta bij PEC Zwolle, nou hands of geen hands?

Volledig scherm © ANP

Twijfel

De aanklager twijfelt er zelf ook over, geeft hij in Zeist eerlijk toe. Op de door de Rotterdamse club meegebrachte beelden is te zien hoe Pinto een bal met de borst, dan wel met zijn bovenarm van de doellijn houdt. ,,Het is heel moeilijk te zien, maar uiteindelijk denk ik dat er wel sprake is van hands”, aldus de aanklager. ,,Je ziet namelijk dat de bal naar beneden stuitert nadat hij geraakt is door meneer Pinto. Als de bal op de schouder was gekomen, zou hij de andere kant op zijn gegaan.”

‘Meneer’ Pinto zelf bestrijdt dat. Vandaar de bal, die hij van huis heeft meegenomen. In het zaaltje in Zeist drukt hij het leer nog eens op de plek waar het volgens hem ook in het duel met PEC terecht is gekomen: op de borst. ,,Kijk”, zegt de Luxemburger, wanneer hij zich in een moeilijk standje wurmt. ,,Mijn schouder hangt naar voren, terwijl mijn arm naar achteren gaat. Dat kan geen hands zijn.”

Kevin Valkenburg, de jurist van Sparta, knikt instemmend. Om vervolgens met woorden handig in te spelen op de twijfel die de aanklager eerder al heeft uitgesproken. ,,De nieuwe handsregel heeft alleen maar tot meer onduidelijkheid geleid.”

Morgen rond de klok van tien uur doet de tuchtcommissie uitspraak. Dan weten Pinto, Sparta, maar ook al die andere betaald voetballers waar hun arm eindigt en de onderkant van hun oksels begint.