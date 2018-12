Directeur Eisenga weg bij Heerenveen in verval

Door Anne Roel van der Meer en Sander de Vries



Maandag komt er een persverklaring in het Abe Lenstra-stadion. Onduidelijk is nog op welke datum Eisenga de deur in Heerenveen achter zich dichttrekt. Zeker is dat dit op korte termijn gebeurt.



Sponsors, vrijwilligers en supporters zijn ontevreden over de koers van de club en missen visie, daadkracht en warmte bij de directeur. Ze deden het afgelopen jaar meerdere keren hun beklag bij de hoogste cluborganen, het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen (rvc). De rvc sprak twee weken geleden nog het vertrouwen in Eisenga uit.



Eisenga bracht aanvankelijk de rust terug bij Heerenveen. Het afgelopen jaar werd zijn positie echter steeds wankeler. Niet in de laatste plaats door enkele conflicten. Zo vertrok commercieel manager Henk Bloemers, die er goed opstond bij veel sponsoren, na een conflict met Eisenga. Begin dit seizoen kwam de directeur in conflict met een deel van zijn stewards.