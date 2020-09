Directeur Eredivisie CV: ‘In Efteling zijn wel bezoekers welkom’

,,We willen ons zelf niet buiten de maatschappij plaatsen", zei hij bij de talkshow Jinek. ,,Maar er is geen bewijs van verspreiding van het coronavirus in stadions. Ik begrijp dat deze beslissing vanwege reisbewegingen is genomen."

,,In de stadions zaten de afgelopen weken een paar duizend man", vervolgde De Jong die de belangen van alle eredivisieclubs behartigt. ,,Iedereen houdt afstand en weet waar hij moet zitten. In de Efteling zijn wel 5000 man welkom. In het Rijksmuseum komen ook mensen. Laat het voetbal niet de oorzaak van het probleem zijn."



,,Ze hadden ook naar regio's kunnen kijken", zei De Jong. ,,In Almelo zijn niet veel besmettingen bijvoorbeeld. Maar goed, we hebben nu drie weken geen publiek. En er wordt een weekeinde niet gespeeld in de eredivisie vanwege interlands. Dus iedere club mist een thuiswedstrijd. Hopelijk zijn er daarna weer net zo veel fans welkom als in de laatste duels en kunnen we vervolgens snel opschalen. Acht tot tien clubs raken echt in de problemen als we een heel seizoen zonder fans spelen.”