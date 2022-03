Directeur Van Wijk: ‘Wat er aan de hand is in Oekraïne, is stuk erger dan wat er nu met Vitesse gebeurt’

Algemeen directeur Pascal van Wijk kan nog lastig inschatten hoelang het duurt voordat Vitesse een nieuwe eigenaar heeft. ,,Ik kan alleen melden dat alles erop gericht is om de continuïteit van de club te waarborgen”, reageert hij. ,,En we willen graag invulling blijven geven aan onze sportieve ambities.”

Voor Van Wijk kwam het niet helemaal onverwacht dat de Russische eigenaar Valeri Oyf vrijdag bekendmaakte dat hij de club uit Arnhem gaat verkopen. ,,We weten wat er aan de hand is in Oekraïne”, doelt hij op de Russische inval. ,,Dat is een stuk erger dan wat er nu met Vitesse gebeurt. Laat dat duidelijk zijn.”

Toch spreekt Van Wijk over een ‘harde klap’. Voor hem is het ook onduidelijk wat er nu met Vitesse gaat gebeuren. Kan de club alle sportieve ambities in de toekomst nog wel najagen of moet het saneren? Oyf stond tot 2023 garant voor Vitesse, maar blijft dat zo? Moet de nieuwe eigenaar ook de huidige schuld van 150 miljoen euro van Vitesse overnemen?

Volledig scherm Valeri Oyf. © ANP / Maurice van Steen

,,Gaande de voorgenomen verkoop kunnen er over de financiële afhandeling geen nadere mededelingen worden gedaan”, meldt Van Wijk. ,,Maar als er geïnteresseerde partijen komen, dan zullen wij het kaf van het koren scheiden. En natuurlijk leggen we zaken als omzet, kosten en schulden op tafel.”

Van Wijk blijft de komende periode nauw in contact met Oyf. ,,Het is een bewerkelijk proces en we moeten zorgvuldig handelen”, weet hij. ,,Uiteraard hebben wij als Vitesse intensief en constructief overleg met onze grootaandeelhouder. Wij zullen dan ook niet ineens worden geconfronteerd met een nieuwe eigenaar. Samen gaan we voor het beste voor Vitesse.”

Oyf onderhoudt nauwe banden met Roman Abramovich, de Rus die Chelsea wil verkopen. Maar in tegenstelling tot de eigenaar van de club uit Londen staat hij niet op de sanctielijst van de Europese Unie. ,,Intern heeft niemand bij Vitesse druk uitgeoefend dat hij moest vertrekken”, weet Van Wijk. ,,Eén lid van de businessclub heeft zijn lidmaatschap opgezegd. Verder hebben we van onze hoofdsponsor juist steun gekregen en hebben we ook veel begrip voor de ontstane situatie ervaren. De overheid en KNVB hebben ook geen druk op ons uitgeoefend. Oyf heeft deze beslissing in het belang van Vitesse genomen.”