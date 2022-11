Dirk Kuyt na 176 dagen ontslagen als trainer van ADO Den Haag

Jong AZ en Jong Ajax spelen gelijk in Keuken Kampioen Divisie, zege voor Jong PSV

Jong AZ is in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax blijven steken op een 1-1-gelijkspel. Tegen het einde van de eerste helft maakte de Deen Christian Rasmussen de openingstreffer voor de Amsterdammers. Via een benutte strafschop van Damienus Reverson kwam Jong AZ in 82ste minuut langszij.

17 november