Dirk Kuyt snapt dat er om zijn vertrek geroepen wordt na nieuwe dreun ADO: ‘Maar leuk is anders’

ADO boekte twee weken geleden nog een knappe 1-2 overwinning bij PEC Zwolle, maar heeft dat goede gevoel dus niet mee kunnen nemen na de interlandbreak. Jong PSV kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een harde uithaal van Mohamed Nassoh met links, al tikte ADO-doelman Hugo Wentges de bal via de lat binnen. Via twee goals van verdediger Jenson Seelt kort voor rust werd het in de eerste helft zelfs nog 0-3 voor het talentvolle team van Adil Ramzi, die afgelopen zomer het stokje overnam van Ruud van Nistelrooij bij de PSV-beloften. Vier minuten na rust maakte verdediger Tyrese Asante de 1-3. Een minuut later schoot rechtsbuiten Xander Severina met links bijna de 2-3 in de verre hoek, maar de aansluitingstreffer bleef uit en zo ging ADO al voor de vijfde keer dit seizoen onderuit.

Heracles heeft beste papieren voor eerste periodetitel

Heracles Almelo heeft de beste papieren om volgende week vrijdag de eerste periodetitel te veroveren en daarmee het ticket voor de play-offs om promotie in ieder geval veilig te stellen, mocht het team van John Lammers niet bij de eerste twee clubs eindigen. Heracles boekte een zwaarbevochten 1-2 overwinning bij FC Den Bosch. Joey Koonings maakte na 17 minuten de 1-0 tegen zijn oude club, maar in de 28ste minuut maakte Emil Hansson gelijk namens Heracles. De 24-jarige Zweed staat nu al op vijf goals en zes assists na negen wedstrijden. De held van de avond bij Heracles werd echter Abdenego Nankishi, want de 20-jarige spits (gehuurd van Werder Bremen) maakte in de 77ste minuut de winnende goal.

PEC Zwolle laat punten liggen tegen Jong Ajax

PEC Zwolle begon de avond als gedeeld koploper, maar staat nu derde. Jasper Schendelaar kreeg al in de twaalfde minuut een rode kaart toen hij de doorgebroken Kristian Rasmussen hard naar de grond werkte toen hij dertig meter uit zijn doel kwam. Met tien man kwam PEC Zwolle in de 62ste minuut op voorsprong. Zestigvoudig Bosnisch international Haris Medunjanin (37) schoot van zo'n 25 meter fraai binnen met zijn verfijnde linkerbeen. Medunjanin kwam in de zomer over van FC Cincinnati, nadat hij eerder in de MLS al samenwerkte met Schreuder bij Philadelphia Union. PEC Zwolle leek met tien man de drie punten te gaan pakken, maar in de 80ste minuut maakte Kristian Hlynsson de 1-1. De in Denemarken geboren jeugdinternational van IJsland krulde de bal prachtig in de verre hoek, een schot waar de ingevallen Mike Hauptmeijer geen antwoord op had. In de 94ste minuut kreeg PEC nog een goede kans op de 2-1, maar het schot van Davy van den Berg ging tegen de paal.