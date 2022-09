Dirk Kuyt weer onderuit met ADO Den Haag, Heracles kan eerste periodetitel pakken

Speelronde 9 KKDDirk Kuyt leek het lek even boven te hebben bij ADO Den Haag, maar zijn ploeg verloor vanavond voor de vijfde keer in negen wedstrijden. De nummer 17 van de Keuken Kampioen Divisie ging in eigen stadion met 1-3 onderuit tegen Jong PSV.

ADO boekte twee weken geleden nog een knappe 1-2 overwinning bij PEC Zwolle, maar heeft dat goede gevoel dus niet mee kunnen nemen na de interlandbreak. Jong PSV kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een harde uithaal van Mohamed Nassoh met links, al tikte ADO-doelman Hugo Wentges de bal via de lat binnen. Via twee goals van Jenson Seelt kort voor rust werd het in de eerste helft zelfs nog 0-3 voor het talentvolle team van Adil Ramzi, die afgelopen zomer het stokje overnam van Ruud van Nistelrooij bij de PSV-beloften.



Vier minuten na rust maakte verdediger Tyrese Asante de 1-3. Een minuut later schoot rechtsbuiten Xander Severina met links bijna de 2-3 in de verre hoek. ADO zal het vanaf morgen in ieder geval moeten doen zonder Chris van der Waarden. De assistent van Dirk Kuyt vertrekt naar Vitesse, waar hij herenigd wordt met de nieuwe trainer Phillip Cocu. De supporters van ADO zagen vanavond wel Ricardo Kishna invallen, maar hij kon in de laatste tien minuten de spanning niet meer terugbrengen.

Heracles heeft beste papieren voor eerste periodetitel

Heracles Almelo heeft de beste papieren om volgende week vrijdag de eerste periodetitel te veroveren en daarmee het ticket voor de play-offs om promotie in ieder geval veilig te stellen, mocht het team van John Lammers niet bij de eerste twee clubs eindigen. Heracles boekte een zwaarbevochten 1-2 overwinning bij FC Den Bosch. Joey Koonings maakte na 17 minuten de 1-0 tegen zijn oude club, maar in de 28ste minuut maakte Emil Hansson gelijk namens Heracles. De 24-jarige Zweed staat nu al op vijf goals en zes assists na negen wedstrijden. De held van de avond bij Heracles werd echter Abdenego Nankishi, want de 20-jarige spits (gehuurd van Werder Bremen) maakte in de 77ste minuut de winnende goal.



PEC Zwolle laat punten liggen tegen Jong Ajax

PEC Zwolle begon de avond als gedeeld koploper, maar staat nu derde. Jasper Schendelaar kreeg al in de twaalfde minuut een rode kaart toen hij de doorgebroken Kristian Rasmussen hard naar de grond werkte toen hij dertig meter uit zijn doel kwam. Met tien man kwam PEC Zwolle in de 62ste minuut op voorsprong. Zestigvoudig Bosnisch international Haris Medunjanin (37) schoot van zo'n 25 meter fraai binnen met zijn verfijnde linkerbeen. Medunjanin kwam in de zomer over van FC Cincinnati, nadat hij eerder in de MLS al samenwerkte met Schreuder bij Philadelphia Union. PEC Zwolle leek met tien man de drie punten te gaan pakken, maar in de 80ste minuut maakte Kristian Hlynsson de 1-1. De in Denemarken geboren jeugdinternational van IJsland krulde de bal prachtig in de verre hoek, een schot waar de ingevallen Mike Hauptmeijer geen antwoord op had. In de 94ste minuut kreeg PEC nog een goede kans op de 2-1, maar het schot van Davy van den Berg ging tegen de paal.

Nummer drie FC Eindhoven is nog altijd ongeslagen, maar speelde wel voor de vierde keer gelijk. Jasper Dahlhaus maakte na een uur de 1-0 voor het team van Rob Penders, maar in de 95ste minuut zorgde Samuele Longo nog voor de 1-1 namens FC Dordrecht.

Een pijnlijke avond was het ook voor twee andere Brabantse clubs. Willem II kwam in Maastricht al na 18 minuten met 0-2 voor, maar Rein van Helden maakte in de 95ste minuut de 3-2 voor MVV. NAC Breda verloor voor eigen publiek met 1-2 van VVV-Venlo.

Eindelijk thuiszege voor De Graafschap

De Graafschap boekte de eerste thuiszege sinds 21 januari 2021. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart, die al flink onder vuur lag na een slecht begin in Doetinchem, zag zijn team met 2-0 winnen van Jong AZ. Charlison Benschop en Siem de Jong (zijn eerste van het seizoen) maakten de goals op De Vijverberg, waar het publiek na ruim anderhalf jaar dus eindelijk weer eens vrolijk naar huis kon. De Graafschap klom door de welkome zege van de negentiende naar de vijftiende plaats.

Volgende week vrijdag zijn de laatste wedstrijden in de eerste periode. Heracles neemt het dan thuis op tegen De Graafschap, PEC Zwolle gaat op bezoek bij FC Dordrecht. FC Eindhoven gaat op bezoek bij ADO Den Haag, terwijl Willem II in Tilburg de Brabantse derby tegen FC Den Bosch speelt.

Overige uitslagen:

Helmond Sport - TOP Oss 1-2

Almere City - Roda JC 1-1

Telstar - Jong FC Utrecht 2-2

Stand in KKD:

1. Heracles Almelo 9 - 22

2. PEC Zwolle 9 - 20

3. FC Eindhoven 9 - 19

4. MVV Maastricht 9 - 17

5. VVV-Venlo 9 - 17

6. Roda JC 9 - 15

7. Willem II 9 - 15

