Dirk Kuyt wil met ADO naar de eredivisie: ‘Geen gemakkelijke club, maar ik ben wel wat gewend’

Bij zijn presentatie als trainer van ADO Den Haag sprak Dirk Kuyt (41) direct klare taal. Met ‘sleeping giant’ ADO Den Haag wil hij direct promoveren naar de eredivisie. ,,Ik ben een positief ingesteld mens en denk dat we er met zijn allen in gaan slagen.”

In het bijzijn van algemeen directeur Edwin Reijntjes en zaakwaarnemer Rob Jansen is Dirk Kuyt donderdagochtend gepresenteerd als trainer van ADO Den Haag. De Katwijker tekende in Den Haag een contract voor een jaar, met een optie voor een extra seizoen. ,,Ik ben enorm blij met deze kans en kijk ernaar uit de periode in Den Haag bij deze prachtige club tot een succes te maken”, vertelde Kuyt.

Voor Kuyt is het pas zijn eerste klus als trainer in het betaalde voetbal. De oud-speler van onder meer Liverpool en Feyenoord was assistent-trainer bij Quick Boys en de eindverantwoordelijke bij Feyenoord Onder 19. Maar ervaring als trainer bij een club in het betaalde voetbal, heeft hij nog niet. Toch denkt Kuyt dat hij er klaar voor is.

,,Ik weet dat ADO geen makkelijke club is, maar ik ben wel wat gewend. Feyenoord is ook geen makkelijke club en Liverpool en Fenerbahce zijn dat ook allerminst. Ik heb de voorbije twee jaar gebruikt om me te oriënteren en te wachten op een mooie kans. Die kans kwam met ADO.”

Quote Ik zie ADO als een sleeping giant, die in de eredivisie thuishoort. Niet alleen in het rechterrij­tje, maar op termijn zelfs in het linkerrij­tje

Om succes te bewerkstelligen, voegde Kuyt in ieder geval de nodige Haagse ervaring toe aan zijn trainersstaf. John Metgod, oud-technisch manager van de Haagse club, gaat deel uitmaken van de technische staf van Kuyt. ,,John kent de club goed, heeft internationale ervaring en spreekt meerdere talen. Ik ben ontzettend blij dat hij me gaat vergezellen komend seizoen. Sowieso spreekt er vertrouwen uit dat ik mijn eigen staf samen heb mogen stellen.”

Sleeping giant

Eén ding is na de persconferentie in ieder geval duidelijk: Kuyt was óók trainer van ADO geworden als de Haagse club naar de eredivisie was gepromoveerd. De Katwijker bekeek het slot van het duel tussen zijn nieuwe werkgever en Excelsior dan ook als een boer met kiespijn.

,,Dat was heel teleurstellend, maar ik heb wel vertrouwen in komend seizoen. Ik zie ADO als een sleeping giant, die in de eredivisie thuishoort. Niet alleen in het rechterrijtje, maar op termijn zelfs in het linkerrijtje. En ik denk ook dat dat kan. Ik ben een positief mens en ga ervan uit dat we er met zijn allen in slagen om te promoveren. Dat is in ieder geval het doel.”

Kuyt over de rellen: ‘Dat is een maatschappelijk probleem’ De rellen na het promotieduel tussen ADO Den Haag en Excelsior van zondag hebben Dirk Kuijt niet doen twijfelen om aan de slag te gaan als hoofdtrainer van ADO. ,,Ik kijk vooral naar het voetbal en naar mooie positieve dingen. Er zaten hier zondag ruim 14.000 mensen die er wel een voetbalfeest van wilden maken”, zei hij tijdens zijn presentatie in het stadion van zijn nieuwe club. ADO Den Haag verloor zondagavond na strafschoppen van Excelsior, dat daardoor promoveert naar de Eredivisie. Het play-offduel werd meerdere keren stilgelegd en na afloop braken er rellen uit binnen en buiten het stadion. Relschoppers van ADO betraden het speelveld en gooiden vuurwerk naar fans van Excelsior. Daarna zochten ze de confrontatie met de politie. ,,Ik vind dat ADO goed op die problemen heeft gereageerd”, zei Kuijt nadat hij een handtekening had gezet onder een 1-jarig contract met een optie voor nog een seizoen. ,,Je kan de club weinig aanrekenen denk ik. ADO kan hier weinig aan doen. Ik ben het eens met bondscoach Louis van Gaal. Dit is een maatschappelijk probleem. Je moet het veel breder trekken. We moeten de problemen samen aanpakken en indien nodig keihard optreden. Ik weet als speler van Liverpool hoe gevaarlijk het is als supporters op het veld komen. Maar ik wil me als trainer van ADO vooral op het voetbal concentreren. Ik hoop zulke ellende als zondag niet meer mee te maken.”