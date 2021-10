Discutabele treffer beslist verhitte Gelderse derby

Vitesse en NEC werkten in een uitverkochte Goffert de eerste derby af sinds 2017. In de vijandige atmosfeer was de Arnhemse equipe beter op dreef dan de thuisclub. Van goed voetbal was daarentegen geen sprake. Strijd was vooral het parool in het kolkende Nijmeegse stadion. Daarbij was er door de talrijke opstootjes volop oponthoud.