‘Dit Ajax maakt zeker kans’

Moniz opvolger van Polder­vaart bij Excelsior

8 april Ricardo Moniz wordt bij Excelsior de opvolger van de opgestapte Adrie Poldervaart. De Rotterdammer was laatstelijk actief bij AS Trencin in Slowakije. Hij stapte daar eind oktober op, naar eigen zeggen toen hij werd uitgelachen nadat hij de corruptie in de hoogste voetbalcompetitie aan de kaak wilde stellen.