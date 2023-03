Dit is de 37-koppige voorselectie van het Nederlands elftal: vier nieuwe namen

LIVE eredivisie | FC Utrecht komt bij thuiszege op Fortuna gelijk in punten met nummer vijf FC Twente

FC Utrecht staat na 23 speelrondes op de zevende plaats in de eredivisie, maar de club kan vandaag, bij een zege in eigen huis op Fortuna Sittard, op een gelijk puntenaantal komen als de nummer vijf van de ranglijst. De bezoekers verloren twee keer op rij en staan twaalfde. De aftrap in De Galgenwaard is om 20.00 uur, volg hier de ontwikkelingen via ons liveblog.