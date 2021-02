Dit is de opvolger van Zeljko Petrovic bij Feyenoord

Wonen in statig notaris­huis waar in oorlog Duitse officier en Engelse piloot samen verbleven

2 februari Hoezo bijzonder? Dit voormalige notarishuis stamt uit 1845 maar was ook een opvangplek voor Engelse piloten in de Tweede Wereldoorlog en tegelijk kantoor voor een ingekwartierde officier van de Duitse luchtmacht. Daarna werd het een huisartsenpraktijk en nu is het het huis van twee tweelingen.